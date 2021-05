Mourinho, undici anni dalla Champions con l’Inter: “Che fantastica notte” – FOTO

Ora sono i tifosi della Roma a sperare che lo Special One possa tornare a vincere in Italia

Sono passati undici anni dalla vittoria della Champions dell'Inter. Il 22 maggio del 2010 sulla panchina dei nerazzurri sedeva José Mourinho, futuro allenatore giallorosso. Lo Special One ha voluto ricordare il triplete italiano pubblicando una foto su Instagram che lo ritrae insieme a Moratti, l'allora presidente del club milanese: "Stadio Santiago Bernabeu, 22 maggio 2010. Una fantastica notte di amicizia e felicità a Madrid (e un altro pallone per la collezione di mio figlio!)" Il portoghese ha lasciato il Bel Paese ma è rimasto nei cuori dei tifosi interisti, che ancora conservano con nostalgia quegli anni di vittorie. Ora sono i supporters della Roma a sperare che lo Special One possa tornare a vincere in Italia e riportare un trofeo nella bacheca giallorossa, che manca da più di 12 anni.