Italiano: “Stiamo preparando la gara col sorriso. Giocherà Capradossi”

Il tecnico dello Spezia prima della gara con la Roma: "Ci alleniamo in scioltezza, ma cerchiamo di farlo al meglio"

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia prossimo avversario della Roma in campionato, è intervenuto all'interno della trasmissione "Voglia di Spezia", in onda su Tele Liguria Sud. Queste le sue principali dichiarazioni sulla partita di domani: "Per fortuna la gara la stiamo preparando finalmente con il sorriso, ci stiamo allenando in scioltezza, ma cercando comunque di prepararla al meglio. Vincendo chiuderemmo a più di 40 punti e probabilmente riusciremmo a scalare qualche posizione di classifica, un risultato veramente importante. Di sicuro giocherà Capradossi, se lo merita perché è stato uno dei protagonisti della promozione delle scorso anno ed è stato con noi tutta la stagione, poi vedremo gli altri da mandare in campo, ma un punto fermo sarà lui".