Femminile, Napoli-Roma 2-2: giallorosse rimontate, non bastano Linari e Thomas

In vantaggio di due reti, la formazione di Bavagnoli subisce il pareggio nel finale. Giugliano sbaglia un rigore al 96'

La Roma Femminile chiude il proprio campionato facendosi rimontare dal Napoli. Finisce 2-2, con le giallorosse che, in vantaggio di due reti, quelle di Linari al 21' e Thomas al 61', si lasciano riprendere dalle partenopee: al 64' accorcia le distanze Rijsdijk, mentre all'88' pareggia Huchet su calcio di rigore assegnato per il fallo di Corelli su Cafferata. Eppure la Roma avrebbe pure l'occasione di vincere, con il penalty decretato al minuto 96 per il tocco di mano di Goldoni: Giugliano però si lascia ipnotizzare da Perez. Un pareggio comunque indolore per la Femminile, che chiude al quinto posto in classifica. La formazione di Bavagnoli è ora attesa dalla finale di Coppa Italia con il Milan