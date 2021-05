Zaniolo lascia alle spalle l’infortunio: “Si riparte, sono felicissimo” – FOTO

Ora il giallorosso potrà finalmente tornare in pista per farsi trovare pronto da Mourinho

Zaniolo ha finalmente avuto l'ok per poter ripartire e lasciare indietro il brutto ricordo dell'infortunio, il secondo al crociato. Oggi ha infatti terminato la visita con il Professor Fink, che l'ha operato la seconda volta, e potrà tornare a lavorare a giugno per poter farsi trovare pronto da Mourinho. "Si riparte! Felicissimo e grazie mille veramente a tutti", scrive sul suo profilo Instagram dove pubblica una foto, insieme al Professor Fink e al fisioterapista Esposito. Anche mamma Francesca esulta con Nicolò: "Visite passate. Il resto è un brutto ricordo! Andiamo!". Il papà invece ha scritto: "La fine di un incubo, torna a sorridere". Intanto Zaniolo spera di essere chiamato per le ultime partite che restano del campionato Primavera. La data più probabile potrebbe essere quella del 26 maggio, ossia mercoledì prossimo al Tre Fontane contro il Cagliari, per poter scendere in campo per qualche minuto. Il coronavirus ha rallentato il percorso di recupero del giallorosso, che sarebbe dovuto tornare in campo con la Primavera già ad aprile.