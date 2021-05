Parte la caccia all’attaccante. A Mourinho piace Weghorst

Vertice per Dzeko la prossima settimana: nel mirino c’è anche la punta del Wolfsburg. E da Londra elogi di Kane al portoghese

L’ultima associazione che piomba dalla Germania è quella di Wout Weghorst corteggiato dalla Roma. L'attaccante del Wolfsburg ha segnato 60 gol in 112 partite. A 28 anni, d’altronde, il centravanti, cresciuto tra Emmen, Heracles ed AZ Alkmaar, sembra avere raggiunto in Germania la piena maturità, quella che lo ha catapultato nella nazionale olandese, dove ha accumulato finora 4 presenze, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha una valutazione di 30 milioni, ma si può trattare. A Trigoria, forse, i calciatori olandesi hanno un fascino particolare, tant’è vero che negli ultimi giorni anche lo svincolato (dal Lione) Memphis Depay è stato associato alla Roma, anche se ormai sembra sempre più vicino al Barcellona. D’altronde, si sa che la Roma sta cercando un attaccante, e tutto questo lascia pensare che l’avventura di Edin Dzeko in giallorosso sia alle battute finali. La prossima settimana il suo agente, Alessandro Lucci, incontrerà Tiago Pinto e l’accordo per una separazione consensuale potrebbe trovarsi se la società rescinderà il contratto, risparmiando così i 15 milioni lordi che pagherebbe fino al 2022. Così, visto che Mayoral resterà in prestito, la pista Weghorst sembra praticabile, tant’è che in tanti hanno notato come sui social ci sia già un “legame” tra l’attaccante e gli account del club giallorosso e dello stesso Mourinho. E a proposito del portoghese, ieri ha colpito l’intervista rilasciata a Gary Nebville da Harry Kane, attaccante e stella del Tottenham, che ha fatto un confronto tra Pochettino e Mourinho."Con José ho avuto un ottimo rapporto, ci siamo trovati dal primo istante. Penso che ci capissimo, avevamo una mentalità simile e il modo in cui vedevamo le cose in campo, fuori dal campo e la mentalità in allenamento. Abbiamo costruito un ottimo rapporto. Ancora una volta è un peccato che non siamo riusciti a vincere, ma mi ha sicuramente aiutato nella mia carriera". Che adesso potrebbe essere a una svolta. "Sono arrivato a un bivio, sono qui da 16 anni, ci sono le basi per fare il punto. Non voglio arrivare alla fine della mia carriera con tanti rimpianti. E non ho mai detto che sarei rimasto al Tottenham a vita£. Quanto basta per far sognare i tifosi della Roma. Impressioni? L’inglese ha in mente altre destinazioni, ma bastano le sue garanzie su Mourinho per far dimenticare le malinconie di questo finale di stagione.