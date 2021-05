Spartak Mosca, la compagna del presidente si dimette: voleva Fonseca in panchina

Caos nel club russo: il ds ha scelto Rui Vitoria, ma Salikhova avrebbe voluto l'attuale allenatore della Roma

Scoppia il caos in casa Spartak Mosca. Zarema Salikhova, la compagna del proprietario Leonid Fedun, ha annunciato le sue dimissioni dal Consiglio d'Amministrazione del club russo a causa della mancata nomina di Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato dal sito russo "Metaratings", infatti, la Salikhova avrebbe voluto in panchina l'attuale allenatore della Roma, tuttavia il direttore sportivo Dmitry Popov ha optato per Rui Vitoria, che probabilmente sarà il tecnico dello Spartak nella prossima stagione.