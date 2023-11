Totti-Spalletti: c’è la data dell’incontro. Affaticamento muscolare per Cristante

Day after del derby tra Lazio e Roma. Alla fine un pareggio va bene a tutti e non fa danni in una stagione che è chiaramente al di sotto delle aspettative per entrambe le squadre della Capitale. Tra i migliori in campo per i giallorossi c'è Edoardo Bove. Il suo primo derby tradotto in numeri vale il 91.3% dei passaggi riusciti, 100% dei tackle andati a buon fine e 3 intercetti. Una partita dispendiosa, tanto che nel finale è stato fermato dai crampi e il suo volto all'uscita dal campo trasudava stanchezza. Tanti giocatori della Roma sono già partiti per raggiungere i ritiri delle proprie nazionali.