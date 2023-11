Roma, Smalling non torna dopo la sosta: Pinto cerca sostituti sul mercato

Dopo il derby pareggiato e con una pausa nazionali appena iniziata, a Trigoria continuano a preoccupare le condizioni di Chris Smalling perché la sua assenza potrebbe prolungarsi fin dopo la pausa per le nazionali. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, l'inglese non scende in campo dalla sfida dell'Olimpico contro il Milan dello scorso settembre. Dopo quella sfida solo infermeria a causa di una condropatia al tendine rotuleo e relativa usura della cartilagine. Si è fatto visitare inizialmente dal chirurgo di fiducia dei Friedkin per poi passare da dallo specialista londinese Andy Williams, lo stesso che ha operato Abraham. L'ultimo controllo è stato poi effettuato a Villa Stuart. Il consiglio è quello di fare delle infiltrazioni che potrebbero alleviare il dolore ma tutto dipenderà dalla volontà o meno dell'inglese di sottoporsi a tale cura. Pinto sta già lavorando per dare a Mourinho un nuovo centrale. I nomi sul tavolo sono quelli di Kiwior dell'Arsenal, Dragusin del Genoa e Dier del Tottenham.