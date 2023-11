Mercato Roma, l’infortunio di Van de Ven complica i piani per Dier: la situazione

Il Tottenham di Postecoglu è ufficialmente entrato nel primo periodo complicato della sua Premier League. Oltre alle sconfitte contro Chelsea e Wolverhampton, in casa Spurs a preoccupare sono soprattutto gli infortuni, in particolare quello di Micky Van de Ven. Come riportato da Calciomercato.com, il centrale olandese rimarrà ai box fino al 2024 inoltrato e per questo il tecnico greco potrebbe rispolverare Eric Dier. Il centrale inglese era ormai ai margini della rosa e il contratto in scadenza quest'estate lasciava presagire ad un addio anticipato anche a gennaio ma adesso la situazione potrebbe cambiare. Su di lui era forte l'interesse della Roma con José Mourinho che aveva provato già ad allacciare i primi contatti tra le parti. La speranza dei giallorossi è che il Tottenham possa tornare sul mercato accelerando definitivamente per Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth che piace anche al Milan in modo tale da liberare nuovamente l'ex Sporting Lisbona.