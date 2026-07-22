Doppia idea argentina per i giallorossi, ancora alla ricerca di una punta che possa dare il cambio a Malen
Angelino, niente luce in fondo al tunnel: D’Amico a caccia di esterni
La Roma tiene d'occhio anche le punte disponibili sul mercato. La priorità resta l'arrivo di due esterni offensivi, ma sulla lista della spesa è ben marcata la voce 'centravanti', o 'vice-Malen'. Tresoldi è il nome più concreto, ma secondo Alfredo Pedullà i giallorossi starebbero valutando anche Santiago Castro del Bologna. Non solo l'argentino rossoblù, perché sul taccuino di D'Amico è finito sullo sfondo anche Mateo Pellegrino del Parma, che piace anche alla Juventus ed è stato sondato nelle scorsa settimane dalla Fiorentina.
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