Italia, primo allenamento in vista della Macedonia: assente Cristante

Bryan Cristante è in dubbio per la sfida di venerdì contro la Macedonia del Nord. Il centrocampista della Roma ha un affaticamento muscolare e oggi ha saltato il primo allenamento a Coverciano sotto gli occhi di Luciano Spalletti, scrive Tuttomercatoweb. Il mister ha dichiarato che il numero 4 verrà valutato nei prossimi giorni, in caso di forfait tornerà a Trigoria. C'è invece El Shaarawy che ha risposto presente alla chiamata dell'ex allenatore del Napoli. Spalletti domani cambierà la lista dei convocati: Toloi è out e al suo posto potrebbe tornare in Nazionale Gianluca Mancini.