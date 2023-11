Mercato Roma, Pinto segue Dragusin: su di lui anche Brighton e Milan

A gennaio la Roma dovrà tornare sul mercato e Pinto è già al lavoro per regalare un difensore centrale a Mourinho . Sul taccuino del gm c'è Dragusin. Il giocatore del Genoa sta facendo molto bene e la concorrenza aumenta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it oltre ai giallorossi sull'ex Juventus ci sono anche Brighton e Milan . La sua valutazione è di circa 30 milioni di euro e il rinnovo fino al 2027 con i rossoblù è a un passo. La Roma dovrà andare alla caccia di un difensore poiché a gennaio Ndicka volerà per la Coppa d'Africa e il rientro di Smalling comtinua a slittare.

