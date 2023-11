Calciomercato Roma, proposto Van Breemen: su di lui anche Juventus e Fiorentina

Il mercato di gennaio si avvicina e Pinto è al lavoro per cercare un difensore centrale. Il ritorno in campo di Smalling è lontano e Ndicka a gennaio partirà per la Coppa d'Africa, quindi il gm portoghese dovrà regalare un rinforzo a Mourinho. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it è stato proposto a Roma, Juventus e Fiorentina il classe 2003 Finn van Breemen. Il giocatore è di proprietà del Basilea e la sua valutazione è di circa 3 milioni. Potrebbe essere un'opportunità per tutte e tre le società. Sulla lista di Pinto ci sono anche i nomi di Kiwior, Dragusin e Dier.