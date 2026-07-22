Garnacho è praticamente un giocatore dell'Aston Villa. Il club di Birmingham e il Chelsea - come riporta Fabrizio Romano - hanno raggiunto l'accordo definitivo e mancano ormai solo gli annunci. L'operazione si è chiusa in prestito con l'obbligo di riscatto che scatterà a determinate condizioni. Un acquisto fortemente voluto dal manager Emery, che si è mosso in prima persona in queste ore per l'argentino: le visite mediche sono state già prenotate. L'ex United è stato nei radar anche della Roma negli ultimi giorni come una delle possibili opzioni per l'attacco.