L'argentino è stato anche nei pensieri della Roma, ma alla fine giocherà con Unai Emery che lo ha fortemente voluto
Angelino, niente luce in fondo al tunnel: D’Amico a caccia di esterni
Garnacho è praticamente un giocatore dell'Aston Villa. Il club di Birmingham e il Chelsea - come riporta Fabrizio Romano - hanno raggiunto l'accordo definitivo e mancano ormai solo gli annunci. L'operazione si è chiusa in prestito con l'obbligo di riscatto che scatterà a determinate condizioni. Un acquisto fortemente voluto dal manager Emery, che si è mosso in prima persona in queste ore per l'argentino: le visite mediche sono state già prenotate. L'ex United è stato nei radar anche della Roma negli ultimi giorni come una delle possibili opzioni per l'attacco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Summerville ha ribadito il sì a Gasperini. Le ultime sulla trattativa
Calciomercato AS Roma
Roma, gli arabi in pressing su Koné: l'Al-Ahli lo vuole. La situazione
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: Summerville, ore decisive. Anche il Milan su Disasi
News AS Roma
Bonucci, il retroscena sul mancato arrivo alla Roma: "Mourinho ha ascoltato i tifosi"
News AS Roma
Roma, Pellegrini celebra il 22 luglio: "A te grande amore"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti