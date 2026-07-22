Il norvegese piace a diverse big inglesi e non solo: il prezzo è inevitabilmente destinato a salire, con il Lipsia che potrebbe salutare Diomandé

Redazione
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Angelino, niente luce in fondo al tunnel: D’Amico a caccia di esterni

Antonio Nusa è il nome che in questo momento rappresenta il fiore all'occhiello di una lista di possibili nuovi obiettivi concreti per la Roma. Sfumati Greenwood, Summerville e anche Garnacho, D'Amico deve trovare in fretta almeno il primo rinforzo per l'attacco, di alto livello, da consegnare a Gasperini a meno di un mese dall'inizio dal campionato. Il norvegese piace da tempo, ma se è il più intrigante è anche il più complicato da raggiungere. Reduce da un Mondiale di ottimo livello, ora si sta godendo le ferie e rientrerà tra un paio di settimane mentre il mercato su di lui continua a lavorare sotto traccia. Perché piace a tanti, soprattutto in Premier League dove riflettono in particolar modo su di lui. Il Lipsia ha il coltello dalla parte del manico, ha un contratto fino al 2029 e una valutazione alta, che può andare ben oltre i 55 milioni che erano la richiesta iniziale per Greenwood da parte del Marsiglia. I tedeschi inoltre sanno che con buona probabilità perderanno il gioiello Yan Diomandé, trattato prima dal PSG e ora entrato in orbita Arsenal. Insomma, con la sua cessione il Lipsia non avrà certo necessità di incassare. E sarà libero di alzare la posta sperando in un'asta, che coinvolgerebbe inevitabilmente anche l'ingaggio del giocatore, oppure chiudere tutte le porte rinviando l'addio di un anno.

nusa RB Leipzig v 1. FC Union Berlin - Bundesliga

Nusa trattativa complicata, Deeney lo consiglia alle big di Premier: "È spaventoso"

Una trattativa che sulla carta rischia di essere anche più complicata di Summerville e Greenwood. Per lo storico attaccante inglese Troy Deeney, Nusa è "spaventoso" per la qualità e le caratteristiche dimostrate in queste ultime due stagioni e in nazionale, in quanto è l'unico "che tiene il passo di Haaland". L'ex Watford lo ha sponsorizzato alle big di Premier, in primis Arsenal, Chelsea e United che hanno bisogno di un giocatore così, che può "segnare e fare assist, avendo già anche una ottima esperienza". La Roma comunque in questi mesi si è tenuta informata, ma ora non può più temporeggiare. E un tentativo potrebbe farlo. Ci sono altri nomi sulla lista, potenzialmente più raggiungibili: El Mala e Godts che hanno un cartellino costoso ma un ingaggio alla portata, simile a Schjelderup, Endrick e Mbaye che potrebbero anche muoversi in prestito.

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