Totti-Spalletti, giovedì l’incontro al Bambino Gesù: presenti anche Gravina e Buffon

Francesco Totti e Luciano Spalletti si incontreranno nuovamente dopo la rottura nel 2017 che ha portato all'addio al calcio dell'ex capitano giallorosso. Il luogo è l ’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”. Giovedì 16 novembre alle ore 17.30 una delegazione Azzurra sarà presente all'Ospedale della Capitale. Al gruppo, guidato dal Presidente federale Gabriele Gravina e composto dal CT Spalletti , dal Capo Delegazione Gigi Buffon e da alcuni calciatori, si aggiungerà Totti , invitato dal CT nei giorni scorsi. La visita si concluderà alle 19, per consentire poi al Ct di raggiungere lo Stadio Olimpico per la conferenza stampa prevista alle 19.30.

