Totti promuove Fonseca: “Bravo a capire Roma”. Sirene inglesi per Dzeko e Smalling

Domenica di riposo concessa da Fonseca ai giocatori della Roma che torneranno ad allenarsi nella giornata di domani per preparare la decisiva sfida di Europa League contro il Basaksehir (questo pomeriggio fermato dal Denizlispor sull’1-1 in Super Lig). I giallorossi hanno approfittato della giornata libera per trascorrere del tempo con i propri cari e per fare delle passeggiate nel centro della capitale.

CALCIOMERCATO – Chi non può prendersi alcun break è il calciomercato, figuriamoci ora che si avvicina la sessione invernale. Come riporta il tabloid inglese ‘Mirror’, alcuni club inglesi avrebbero messo gli occhi su Edin Dzeko e Chris Smalling. José Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham, ha inviato il suo osservatore più esperto in Italia per vedere più da vicino il centravanti bosniaco nel match della Roma contro il Verona. Il difensore inglese, nuovamente il migliore in campo contro l’Inter, ha catturato l’interesse di Arsenal, Everton e Leicester. Anche due società italiane stanno monitorando con attenzione le prestazioni del numero 6 giallorosso: i nerazzurri e la Juventus di Sarri.

SEMPRE TOTTI – Francesco Totti torna a parlare della Roma. Lo fa durante la fiera della piccola e media editoria intitolata ‘Più libri più liberi’, partecipando alla presentazione di un altro libro scritto da Condò, ‘La storia del calcio in 50 ritratti’. Nell’evento, tenutosi quest’oggi alla ‘Nuvola‘ di Fuksas, l’ex capitano giallorosso ha risposto a numerose domande toccando diversi argomenti: dal suo ultimo anno di carriera, al Mondiale del 2006, passando a Ilary e Cristian fino ad arrivare alla nuova Roma di Fonseca. Ecco alcune sue parole: “Nel mio ultimo anno da giocatore sono stato preso di mira, ero il capro espiatorio di tutto, ma ho messo sempre la squadra davanti a me. Fonseca ha capito cosa significa essere a Roma. Ha trasmesso positività ed energia a una squadra inizialmente in difficoltà. Penso che sia un percorso positivo perché la Roma deve essere tra i top club in Europa. La vittoria del Mondiale è stata il coronamento di un sogno e di tutta la mia carriera”. Totti ha proseguito la giornata prendendo parte alla prima edizione di ‘Capitan Padel’, torneo organizzato nel weekend al Totti Sporting Club di via Luigi Pernier. L’ex numero 10 ha chiuso l’evento sfidando la coppia vincitrice della manifestazione.

PRIMAVERA E FEMMINILE – Nuova giornata di calcio per la Roma. Questa volta in campo non sono scesi Dzeko e compagni ma la Primavera e le ragazze giallorosse nella nona giornata della Serie A femminile. Le calciatrici di Betty Bavagnoli hanno ottenuto una netta vittoria per 4-1 sul campo dell’Inter, grazie alla doppietta della brasiliana Andressa e ai gol di Thomas e Thestrup. Nel post partita l’allenatrice della Roma ha commentato ai microfoni di Roma Tv la prestazione convincente delle sue ragazze: “Oggi sono contenta, più soddisfatta del solito. Segnare 4 gol è il coronamento di quello che si è costruito con il lavoro”. Non può dire lo stesso Alberto De Rossi, allenatore della Primavera giallorossa, dopo la sconfitta subita contro l’Empoli per 2 a 1 di questa mattina: “Non troviamo equilibrio in campo, i contropiedi per noi sono micidiali. Scoccia uscire dal campo sconfitti di nuovo dopo una partita del genere”. Amare anche le dichiarazioni rilasciate al canale televisivo giallorosso del centrocampista Zakaria Sdaigui: “C’è rammarico. Ora dobbiamo pensare solo alla Juventus”.

Matteo Falanesca