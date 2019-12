Dal Colosseo a Piazza Navona, c’è una Roma in famiglia nel giorno di riposo – FOTO

Paulo Fonseca, dopo il pari con l’Inter di venerdì, ha fatto svolgere la seduta di scarico sabato e poi ha concesso il rompete le righe fino a lunedì quando la squadra si ritroverà per preparare la sfida di giovedì d‘Europa League. I calciatori giallorossi ne hanno approfittato per passare un po’ di tempo in famiglia come dimostrano i social. Da Veretout che ieri sera è rimasto a cena a casa e oggi trascorre il pomeriggio con una passeggiata tra i mercatini di Natale, a Pellegrini che viene immortalato in una cena romantica con Veronica all’Hotel Eden in pieno centro. Nei paraggi resta anche Spinazzola, ieri in giro per Piazza Navona con la compagna e in queste ore rimasto a casa a giocare con i piccoli. Tra cultura e amore, invece, la visita di Gianluca Mancini al Colosseo in attesa di tornare in campo contro il Wolfsberger visto che in campionato con la Spal sarà squalificato. Insomma, ventiquattro ore o qualcosa in più per ricaricare le pile e arrivare alla prossima sosta nel miglior modo possibile.