Mercato Roma, tutti pazzi per Smalling: tris di club inglesi su di lui

È Chris Smalling la vera star del momento per la Roma. Il difensore inglese si è confermato un muro invalicabile nel match di venerdì sera contro l’Inter, in cui si è incollato a Lukaku non permettendogli di creare pericoli alla porta di Mirante. Una stagione incredibile, quella del centrale ex United, che non sta passando inosservata anche in patria. Come riporta il ‘Mirror’, infatti, sul classe ’89 sarebbero finiti gli occhi di alcuni club inglesi. In primis l’Arsenal, ma anche Everton e Leicester sono rimasti impressionati dal Smalling e lo vorrebbero in prestito dalla prossima estate, al suo rientro al Manchester United. In Italia, invece, Inter e Juventus stanno seguendo l’inglese.