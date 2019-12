Roma Primavera, Sdaigui: “Contro la Juventus dobbiamo avere ancora più fame”

Brutta frenata della Roma Primavera, che si fa rimontare dall’Empoli e perde 2-1 in trasferta. I giallorossi lasciano per strada punti preziosi per la corsa ai playoff: nel postpartita il commento del centrocampista Zakaria Sdaigui.

SDAIGUI A ROMA TV

Ci hanno concesso tanto, soprattutto nel primo tempo, e quando non segni rischi sempre di prenderlo in contropiede. È un campo piccolo, poi la palla schizzava e ci stava anche perdere il pallone, ma dovevamo stare attenti alle seconde palle e sempre sul pezzo. C’è rammarico, potevamo restare in vetta, ora dobbiamo essere ancora più affamati, dobbiamo pensare solo alla prossima partita contro la Juventus.