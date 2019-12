Totti senza sosta, oggi torneo di padel e domani la sfida alla Lazio C8 – FOTO

Francesco Totti non si ferma mai. Questa mattina era all’Eur per la presentazione del libro del giornalista e amico Paolo Condò, nel pomeriggio, invece, in campo per prendere parte alla prima edizione di ‘Capitan Padel’, torneo organizzato questo weekend al Totti Sporting Club di via Luigi Pernier. L’ex numero 10 ha chiuso di fatto la manifestazione sfidando nel match conclusivo la coppia vincitrice della manifestazione. Neanche poi il tempo di riprendersi che domani affronterà la Lazio C8 nel primo derby senza la maglia giallorossa.