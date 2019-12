Roma Primavera, De Rossi: “Sempre i soliti errori, assurdo perdere una partita così”

La Roma cade sul campo dell’Empoli. I giallorossi vanno in vantaggio, ma si fanno rimontare prendendo due gol su situazioni di contropiede. Amaro il commento del tecnico Alberto De Rossi, intervenuto nel postpartita.

DE ROSSI A ROMA TV

Non troviamo equilibrio in campo, o siamo troppo bassi come nel primo tempo o troppo alti come nel secondo quando abbiamo preso gol. Perdiamo equilibrio, ci esponiamo ai contropiedi, è una situazione che abbiamo già subito e affrontato. Dovremmo essere più equilibrati, i contropiedi per noi sono micidiali, probabilmente anche per una questione morfologica dei nostri difensori. La mentalità e l’identità di andare a prendere alti gli avversari, però, non deve mai cambiare.

Difficile con un campo così stretto.

Bisogna lasciare da parte questo, non è che ci scegliamo i campi. Per finire la nostra formazione dobbiamo affrontare tutte le situazioni, di campo, di meteo. Dobbiamo adattarci a tutto, non abbiamo fatto male, abbiamo creato, ci sono state situazioni interessanti, ma siamo qui di nuovo a valutare una gara portata in avanti da noi per larghi tratti e da cui non ci resta niente. Il risultato è fondamentale fino a un certo punto, perché il nostro obiettivo è un altro, ma scoccia uscire dal campo sconfitti di nuovo dopo una partita del genere.

Come si prepara un impegno come quello con la Juve?

Non cambia nulla, si può cambiare qualcosa contro una squadra che gioca diversamente, ma non ci cambia niente come mentalità e obiettivi. Sono concentrato su questa partita, anche se so già dove andare a toccare, sono i soliti errori. Assurdo perdere una partita del genere, ma è successo e dobbiamo analizzare questa partita con tutte le energie.