Roma Femminile, vittoria per 4-1 sull’Inter: doppietta di Andressa

La Roma Femminile riesce li dove la prima squadra guidata da Fonseca si è fermata. Se Dzeko e compagni non sono andati oltre lo 0-0 contro l’Inter, lo stesso non si può dire per la compagine in rosa delle giallorosse. Le ragazze di Betty Bavagnoli battono 4-1 le nerazzurre. Apre Andressa dagli undici metri, ma poco dopo arriva il pari di Tarenzi. Nella ripresa il 2-1 è della Thomas e a sigillare la gara ci pensa la doppietta della centrocampista capitolina e il poker di Thestrup.