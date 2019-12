Roma Femminile, Bavagnoli: “Soddisfatta per la reazione”. Andressa: “Posso dare esperienza”

La Roma Femminile batte 4-1 l’Inter e Betty Bavagnoli parla nel post partita analizzando la sfida. Queste le sue parole:

BAVAGNOLI A ROMA TV

“Oggi sono contenta, più soddisfatta del solito, soprattutto per la reazione avuta nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo evidenziato le nostre lacune con un gioco troppo lento; nell’intervallo ho registrato alcune cose e nel secondo tempo le ragazze hanno fatto quello che gli ho chiesto. Vogliamo essere propositive, attaccare sempre e segnare 4 gol è il coronamento di quello che si è costruito con il lavoro. Andiamo a Bari con maggiore consapevolezza, vogliamo provarci anche lì. Questa settimana complessa ci permetterà di fare un po’ di turn over; e oggi chi è stata chiamata in campo ha risposto presente”.

CICCOTTI A ROMA TV

“Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo colpito nel momento giusto, siamo molto contente per i 3 punti. La fascia è stata inaspettata perché Elisa si è infortunata durante il riscaldamento, non era una cosa che mi aspettavo. È stata un’emozione unica per me che sono romana e romanista anche se devo ammettere che all’inizio pesava un po’. La settimana sarà intensa e impegnativa, perché dobbiamo andare a Bari per la Coppa Italia”.

ANDRESSA A SKY SPORT

“Oggi era una partita difficile su un campo complicato contro una squadra forte come l’Inter. Abbiamo giocato il nostro calcio, come il coach ci chiede sempre. È una grande vittoria: stiamo crescendo piano piano. Per la squadra sono 3 punti importanti. Sono molto contenta di giocare in Serie A: è un campionato diverso dalla Liga spagnola. Mi piace molto, mi piace questa squadra. Posso dare esperienza ad un gruppo giovane, oltre alla qualità, che nei brasiliani è sempre presente. Voglio aiutare la Roma a fare un buon campionato”.