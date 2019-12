Mercato Roma, Mourinho punta Dzeko: osservatori del Tottenham in Italia

Si avvicina il calciomercato invernale. Come in ogni sessione, la Premier League sarà di certo grande protagonista e potrebbe guardare in Serie A. Come riporta il tabloid inglese ‘Mirror’, infatti, il Tottenham avrebbe messo gli occhi in casa Roma per l’attacco. Il nuovo manager José Mourinho ha inviato il suo osservatore più esperto in Italia per visionare da vicino Edin Dzeko la scorsa settimana, nel match dei giallorossi in casa del Verona. Il bosniaco sarebbe il candidato ideale per il ruolo di vice-Kane, ancora vacante dopo l’addio di Llorente a parametro zero. Il giovane Troy Parrott è ancora acerbo, lo ‘Special One’ vuole un giocatore più esperto e le prestazioni del numero 9 romanista in questo senso hanno colpito il manager portoghese.