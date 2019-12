Giovedì si chiude il girone di Europa League della Roma dove è presente anche il Basaksehir, questo pomeriggio impegnato in campionato e fermato dal Denizlispor sull’1-1. Apre le marcature Visca, compagno di squadra di Dzeko con la Bosnia, salvo poi farsi raggiungere da Barrow. Con questo pareggio gli uomini di Buruk hanno raggiunto il secondo posto in classifica nella Super Lig. Il prossimo match, invece, contro il Gladbach sarà decisivo per il passaggio del turno.