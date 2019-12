Primavera, Empoli-Roma 1-1: Tall – LIVE

Domenica di grande importanza per la Roma Primavera, che vuole dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo che ha permesso ai ragazzi di De Rossi di rialzarsi dopo il ko nel derby. Contro l’Empoli match complicato per i giallorossi, che affrontano la squadra di Antonio Buscé. Una sfida che vale molto per la zona playoff, dal momento che le due formazioni sono separate da appena due punti. I toscani sono squadra insidiosa, soprattutto in casa: il centro sportivo di Monteboro è una sorta di fortino (una sola sconfitta), inoltre gli azzurri sono in serie positiva dopo due vittorie di fila. Su Forzaroma.info il live del match valevole per l’undicesima giornata di Primavera 1.

LA CRONACA DEL MATCH

IL SECONDO TEMPO

68′ – Occasione clamorosa per la Roma! Palla al centro di Riccardi, Chierico deve toccare in porta ma Meli è miracoloso e respinge in uscita. Il pallone rimane lì, Darboe si avventa ma il portiere dell’Empoli blocca.

66′ – Subito giallo per Darboe.

65′ – De Rossi cambia tutto: escono Tall e D’Orazio, dentro Estrella Galeazzi e Darboe. Sostituzione anche per l’Empoli, con Asslani al posto di Lombardi.

64′ – Azione fotocopia con Semeraro, che sfiora il secondo gol.

62′ – Roma molto vicina al raddoppio con Zalewski: il pallone finisce di pochissimo a lato.

58′ – Ammonito Tall per la Roma.

50′ – Pareggio dell’Empoli! Cannavò trasforma il calcio di rigore assegnato dall’arbitro per fallo di Zamarion sullo stesso attaccante dei toscani, che ha sfruttato un rimpallo favorevole per involarsi verso il portiere della Roma.

45′ – Al via la ripresa.

IL PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Roma avanti, decide il gol di Tall a inizio match.

44′ – Brutto scontro tra Tall e Matteucci: ha la peggio l’attaccante della Roma, che resta a terra.

35′ – Giallo per Trasciani per fallo su Lombardi.

34′ – Tentativo di Sdaigui a metà tra un tiro e un cross, che finisce tra le braccia di Meli: i giallorossi rialzano la testa dopo il momento di forcing dell’Empoli.

25′ – I padroni di casa spingono sull’acceleratore: Belardinelli ci prova da fuori, Zamarion miracoloso in angolo.

23′ – Chance clamorosa per l’Empoli: Merola solo davanti al portiere calcia, ma Zamarion è provvidenziale in uscita: il pallone si impenna e va verso la porta, Trasciani salva tutto di testa.

18′ – Primo ammonito del match: si tratta di Viti per un fallo su Riccardi. Sulla punizione c’è D’Orazio, che manda alto non di molto.

9′ – Grande chance per la Roma, che va vicina al raddoppio con il tiro di Riccardi! Meli manda in angolo.

5′ – GOOOOOOL!!!! LA ROMA PASSA SUBITO AVANTI!!! Ha segnato Lamine Tall!! Bravo Parodi a riconquistare palla in avanti, poi l’assist a Tall, che buca Meli con un diagonale preciso.



0′ – Partiti

LE FORMAZIONI DI EMPOLI-ROMA



EMPOLI FC (4-3-1-2): Meli; Donati, Viti, Matteucci, Adamoli; Belardinelli, Zelenkovs, Sidibe; Lombardi; Merola, Cannavo.

A disp.: Vivoli, Riccioni, Fradella, Chinnici, Folino, Ekong, Bozhanaj, Lipari, Marinai, Asslani, Bertolini, Pezzola

All.: Buscè.

AS ROMA (4-3-3) : Zamarion; Parodi, Bianda, Trasciani, Semeraro; Chierico, Sdaigui, Riccardi, D’Orazio, Tall, Zalewski.

A disp.: Cardinali, Plesnierowicz, Coccia, Ndiaye, Tripi, Santese, Bamba, Providence, Estrella, Darboe, Silipo.

All.: De Rossi.

Marcatori: 5′ Tall (R), 50′ rig. Cannavò (E)

Ammoniti: Viti (E), Trasciani (R), Tall (R)

Arbitro: Sig. Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Assistente 1: Sig. Marco Croce di Nocera Inferiore.

Assistente 2: Sig. Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore.