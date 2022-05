Torino-Roma, Mourinho spera nei recuperi. Boom abbonamenti, Alberto De Rossi saluta

Smalling, Karsdorp e Zaniolo sono partiti con la squadra per Torino. Nel primo giorno 14300 tessere staccate. Aquilani e Guidi in lizza per sostituire il tecnico della Primavera. Veretout verso il Marsiglia, l'Inter piomba su Mkhitaryan

Francesco Iucca

La Roma ha dato il via all'operazione Torino, ultima giornata di campionato in cui i giallorossi si giocheranno l'Europa. Oggi la squadra è partita da Fiumicino e in gruppo c'erano anche Zaniolo, Smalling e Karsdorp. Tutti e tre erano in dubbio, saranno da valutare le loro condizioni per la sfida di domani. Intanto è arrivato il primo bilancio della campagna abbonamenti aperta ieri alle 18: dopo 24 ore sono 14300 le tessere staccate, un vero e proprio boom. Anche se non sono mancati i problemi, dal momento che molti tifosi non hanno potuto rinnovare il proprio posto, in quanto non più disponibile e già ceduto. La società si è subito attivata per risolvere.

Il Feyenoord punta la Roma: le parole di Senesi, Kokcu e Slot. Alberto De Rossi verso l'addio

Sul fronte olandese, invece, Arne Slot ritrova in gruppo Malacia e anche Kokcu, Trauner, Bijlow e Nelson viaggiano verso il recupero. Difficile invece il rientro di Hendriks. Oggi Media Day in Portogallo per il club di Rotterdam, dove hanno parlato Senesi e lo stesso Kokcu, oltre al tecnico. "Vogliamo fare la storia del club. La Roma arriverà con più ritmo perché stanno giocando partite importanti - le parole del difensore argentino -. Italia? Sì, è vero, ho parlato con Mancini e mi ha spiegato il suo progetto ma io voglio giocare per il mio paese". Ostenta fiducia Orkun Kokcu, centrocampista che piace anche ai giallorossi: "La Roma è forte, la rispettiamo, ma possiamo batterla". Arne Slot ha invece spiegato la sua felicità nell'affrontare la squadra di Mourinho:"È un club vero, una società storica, negli anni '80 aveva giocatori meravigliosi come Conti, Falcao e Cerezo. E anche oggi è molto organizzata, sarà dura".

Domani sera, però, c'è da vincere la partita con il Torino di Juric per mettere al sicuro la qualificazione in Europa League. "Domani vorrei vedere le stesse cose di sempre, sarebbe un peccato non fare una buona partita. Ci sono delle problematiche, ma mi aspetto una grande gara. Difficile recuperare Vojvoda. In porta giocherà Berisha, in attacco uno tra Seck e Praet. Belotti? Dopo la partita ci darà la sua risposta, deve decidere", le parole del tecnico croato.