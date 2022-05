Veretout, il Marsiglia si fa sotto. Jordan e la Roma pronti a trattare

Il centrocampista francese, ormai fuori dai piani di Mourinho, vuole tornare in patria. I rapporti tra i due club sono ottimi e questo può facilitare l’affare

Jordan Veretout e la Roma, un amore destinato a finire. Si sa, ormai da settimane, che il centrocampista non resterà a Trigoria il prossimo anno. Lo vuole lui, lo vuole il club giallorosso. Un addio senza rimpianti e senza polemica ma con almeno 15 milioni, che sono quelli che la Roma vorrebbe ricavare dalla sua cessione. Veretout, 29 anni, piace al Marsiglia e a lui piace l’idea di tornare in Francia. Da protagonista, dopo che quando ha lasciato il Saint - Etienne per la Fiorentina (era il 2017), in pochi scommettevano che avrebbe fatto bene in Italia. I rapporti tra Roma e Marsiglia, come dimostrano gli affari Under e Pau Lopez sono buoni e questo può facilitare la trattativa.