Mkhitaryan-Roma, stallo rinnovo: l’Inter allaccia i contatti con l’entourage

Viste le difficoltà nella trattativa con i giallorossi, Marotta ha fiutato l'affare e sta pensando seriamente al centrocampista di Mourinho

Marotta piomba su Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, che spera di recuperare per Roma-Feyenoord, ha il contratto in scadenza a giugno con i giallorossi, nei mesi scorsi le sue parole e quelle di Mourinho avevano fatto presagire una firma molto probabile. Secondo 'calciomercato.com', però, nelle scorse settimane l'entourage di Mkhitaryan ha incontrato alcune difficoltà nel rinnovo con la Roma e n0n è detto che si riescano a superare questi ostacoli. Non a caso, l'Inter ha fiutato l'affare e da qualche giorno avrebbe allacciato i contatti con gli agenti dell'armeno. Ausilio e Marotta vogliono capire le eventuali richieste del giocatore, per poi valutare il da farsi. Al momento per i nerazzurri resta soprattutto un'idea, ma affascinante, e nei prossimi giorni dovrebbero esserci nuovi contatti. L'Inter non avrà praticamente budget per fare mercato e dovrà guardare molto ai parametri zero.