Feyenoord, Malacia torna in gruppo. Hendriks è l’unico out per la finale

Anche Trauner, Nelson e Kökcü si allenano con il resto della squadra. Recuperato anche Bijlow

Mentre José Mourinho non sa ancora se riuscirà a recuperare per la finale della sua Roma contro il Feyenoord di mercoledì prossimo Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan, Arne Slot continua a sorridere nel ritiro degli olandesi in Portogallo. Tyrell Malacia, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio all'inguine delle scorse settimane. Il tecnico conta di poter schierare il suo terzino sinistro a Tirana, così come conta di recuperare in tempo anche Gernot Trauner, Reiss Nelson e Orkun Kökcü.