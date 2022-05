Feyenoord, Slot: “Roma squadra vera. Negli anni ’80 aveva giocatori meravigliosi”

Il tecnico degli olandesi racconta la sua 'passione' per la squadra di Liedholm: "Anche con Mourinho sono molto organizzati. Noi non siamo più forti"

Oggi è stato il turno del Feyenoord nel Media Day organizzato dall'Uefa e che ieri c'è stato invece a Trigoria. Oltre a Kokcu e Senesi, ha parlato in conferenza stampa anche il tecnico Arne Slot, direttamente dal ritiro in Portogallo dove la squadra si sta preparando alla finale con la Roma. "Sono contento di incontrare la Roma come avversario. Non perché il Feyenoord sia più forte, perché ovviamente non è così. Ma perché la Roma è squadra vera. Negli anni '80 con Nils Liedholm avevano una squadra meravigliosa. Ho cercato di seguire da vicino giocatori come Conti, Falcao, Cerezo, Graziani e Bonetti. Soprattutto Di Bartolomei, che in seguito è purtroppo scomparso. Giocatori meravigliosi che giocano in un contesto ben organizzato - le parole di Slot -. Anche questa Roma sarà molto organizzata con Mourinho. José negli ultimi anni non ha vinto molto, è vero, ma lo ha fatto durante la sua carriera. Anche contro il Bayern di Louis van Gaal e l'Ajax di Peter Bosz. I giocatori lo adorano. Per il Feyenoord sarà la quarta finale europea. Abbiamo già vinto nel 1970, 1974 e 2002. Con gli stadi pieni. Anche adesso sarà così, ma non è stato molto difficile. Questo spettacolo merita solo un grande stadio".