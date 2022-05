Feyenoord, Kokcu: “Rispettiamo la Roma, ma sappiamo di poterla battere”

Il centrocampista, che piace anche ai giallorossi: "Loro sono una squadra forte con qualità, sarà dura"

Non solo Senesi. Anche Orkun Kokcu sfida la Roma a cinque giorni dalla finale di Tirana che deciderà il vincitore della prima Conference League della storia. Il centrocampista turco, anche lui accostato con insistenza ai giallorossi, ha parlato a 'Sky Sport': "La Roma è una squadra molto forte, ci sono tanti giocatori di qualità. Sappiamo di dover dare il 100%, dovremo dare il nostro massimo ed essere concentrati per fare la nostra partita. Sappiamo di poterli battere, ma sarà una partita molto difficile e abbiamo molto rispetto per loro".