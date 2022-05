Torino, Juric: “Ci sono delle problematiche, sarà dura recuperare Vojvoda”

Il tecnico granata ha parlato in vista del match di domani contro la Roma: "Mi aspetto una grande partita"

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Roma in campionato. Di seguito riportiamo le sue parole in cui, tra gli altri temi, ha fatto un punto sugli infortuni in casa granata.

Domani cosa vorrebbe vedere?

"Le stesse cose di sempre, sarebbe un peccato non fare una buona partita. Ci sono delle problematiche, ma mi aspetto una grande partita".

Ha recuperato Vojvoda?

"Difficile...Giocherebbe anche con una gamba, ma il problema è un po' più grande. Ci proveremo ancora, ma la vedo dura".

Chi gioca domani?

"In porta gioca Berisha, in attacco devo scegliere tra Seck e Praet".

Domani cosa farà Belotti?

"Non lo sappiamo... Dovrebbe darci una risposta dopo la partita. Nelle ultime settimane abbiamo fatto le cose giuste, proponendo anche cose buone, e lui deve decidere. Sarà in questi due giorni, poi il discorso è chiuso e non si andrà avanti".

E' preoccupato dalla situazione della squadra?

"Non si parte da zero... Sulle fasce abbiamo giocatori e dobbiamo migliorare, in difesa credo di perdere Bremer e abbiamo altri giocatori giovani. In mezzo ne abbiamo, sulla trequarti così così e in attacco vedremo cosa decidere con Belotti. Ci sono tante cose da fare, ma può essere una grande occasione: non dobbiamo guardare tutto con tristezza, dobbiamo essere positivi. Possiamo prenderne uno più forte di Brekalo, l'unico dove non prenderemo uno di più forte è Bremer, questo è sicuro. Cercheremo qualcuno che si avvicini a lui".