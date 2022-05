Roma-Feyenoord, 100 biglietti omaggio ai dipendenti giallorossi tramite sorteggio

La società regalerà cento biglietti per la finale di Conference League ai propri dipendenti, che saranno assegnati attraverso un sorteggio

La speranza è l'ultima a morire. Dopo la ressa e i problemi per i tifosi di Roma e Feyenoord per acquistare i biglietti per la finale di Conference League, per alcuni dipendenti del club giallorosso c'è ancora la possibilità di assistere alla partita sugli spalti dell'Arena Kombetare. La società ha infatti messo in palio cento tagliandi gratuiti per il match, che però verranno assegnati attraverso un sorteggio che avverrà nei prossimi giorni. Tra i dipendenti, che in tutto sono più di 300 senza considerare chi andrà a Tirana per lavoro, c'è ovviamente grandissima attesa per i pochi fortunati che avranno questa possibilità, comunicata dal club solo stasera.