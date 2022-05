Zaniolo, Smalling e Karsdorp in partenza con la squadra per Torino

José Mourinho recupera tre giocatori fondamentali in vista della trasferta di domani contro i granata

Nicolò Zaniolo, Chris Smalling e Rick Karsdorp sono partiti con la squadra per Torino e dunque saranno disponibili per il match di domani sera di Serie A. I tre giocatori giallorossi hanno recuperato i loro acciacchi e potranno essere utilizzati dal tecnico José Mourinho. Ancora ai box, invece, Mkhitaryan che spera di tornare per la finale di Conference League di mercoledì contro il Feyenoord.