Roma, boom abbonamenti: 12mila sottoscrizioni in meno di 16 ore

Ancora una volta i tifosi giallorossi hanno confermato il loro supporto per la stagione 2022\2023. Dal primo giugno sarà possibile aggiudicarsi un posto all'Olimpico anche per i nuovi abbonati

Ieri pomeriggio si è aperta ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 della Roma. Alle ore 18 era scattata la fase uno, in cui i tifosi potevano rinnovare il loro posto di quest'anno oppure acquistare una nuova tessera, ad esempio in eventuali spazi liberi in Curva Sud. Infatti, "contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati 21/22, sui posti liberi sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento", aveva sottolineato il club giallorosso. In meno di 16 ore dall'inizio della prima fase circa 12mila tifosi hanno confermato la loro presenza all'Olimpico per il prossimo anno. C'è stato un grande apprezzamento per la formula plus: il 40% degli abbonamenti registrati ieri infatti ha utilizzato questo metodo. La possibilità di prelazione durerà fino alle 23:59 del 16 giugno mentre dalle ore 10 del primo giugno i posti saranno disponibili anche per i nuovi abbonati.