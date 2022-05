Anche la Roma su Hincapié: il Bayer vuole 30 milioni, piace in Premier

Il giovane centrale ecuadoriano era stato già accostato ai giallorossi: Mourinho è pronto a entrare in corsa insieme a Tottenham e Arsenal

La Roma continua a osservare Piero Hincapié. Il centrale ecuadoriano del Bayer Leverkusen è stato accostato mesi fa ai giallorossi, prima che i tedeschi chiudessero l'affare per 6,5 milioni di euro. Un bel colpo, considerando che il giovane difensore è cresciuto molto ed è tra i talenti più importanti della Bundesliga. Come riporta 'Olé', quotidiano argentino, su Hincapié il primo a muoversi sarebbe il Tottenham, seguito a ruota dall'Arsenal: chi tra i due si qualificherà in Champions avrà senza dubbio più armi per provare a convincerlo. Anche Mourinho, però, tiene d'occhio il classe 2002 e può entrare in corsa in ogni momento. La valutazione del centrale, 33 presenze col Bayer e 16 con la nazionale, è di circa 17 milioni di euro, ma il Leverkusen si aspetta non meno di 30 milioni di euro.