Caos rinnovo abbonamenti in Curva Sud: la situazione

La Roma è al corrente dei fatti e sta lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile

Un vero e proprio caos quello che è successo al momento del rinnovo degli abbonamenti in Curva Sud per la prossima stagione di Serie A. Diversi tifosi, infatti, al momento dell'acquisto, non hanno trovato disponibile il loro posto allo stadio Olimpico dello scorso campionato, che è stato preso erroneamente da altri supporters giallorossi costringendo le persone a trovare un seggiolino diverso nello stesso settore o addirittura in uno diverso pagando ovviamente di più. La Roma però si è detta al corrente della situazione e già sta lavorando per risolvere nel minor tempo possibile questo spiacevole imprevisto.