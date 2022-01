Spiraglio Diawara, la Roma e Xhaka sperano. Offerto Danilo del PSG

Nelle prossime ore l'incontro con l'agente del guineano: serve la sua cessione per il colpo a centrocampo, con lo svizzero che continua a essere un pallino. Fuga d'amore per Abraham, Pellegrini torna dallo stage azzurro

Diverso ovviamente il discorso per Henrikh Mkhitaryan, che è in scadenza 2022 e ha ritrovato feeling con Mourinho. Lo Special One lo ha rimesso al centro del gioco cucendogli un nuovo ruolo, portando l'armeno a considerare come primaria l'opzione della permanenza in giallorosso. Anche perché lui come la sua famiglia nella capitale stanno benissimo. Anche la Roma sta facendo i suoi ragionamenti, economici e tecnici: in attesa anche che Raiola torni in forma, lo scenario sembra decisamente più ottimistico. Il rapporto è ottimo, se ne discuterà più avanti. Andrà via Riccardo Ciervo, annunciato anche dall'ad del Sassuolo Carnevali. Carles Perez invece continua ad avere molto mercato in Spagna e sarebbe entrato nel mirino del Valencia.