Italia, Pellegrini lascia il ritiro di Coverciano dopo l’allenamento

Gli altri giallorossi Mancini, Zaniolo e Cristante hanno lavorato regolarmente in gruppo

Nel pomeriggio si è svolto il secondo allenamento dello stage indetto dal c.t. Mancini in vista delle qualificazioni ai mondiali in Qatar di marzo. Dopo aver partecipato alla seduta, il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro della Nazionale per far ritorno a Roma come previsto con un giorno di anticipo. Con lui ha abbandonato Coverciano anche il bianconero Bonucci. Gli altri giallorossi Mancini, Zaniolo e Cristante hanno lavorato regolarmente in gruppo e prederanno parte anche all'allenamento di domani. L'unico a non aver svolto la sessione è stato Luiz Felipe che è tornato nella Capitale in quanto infortunato.