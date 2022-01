Mercato Roma, offerto Danilo Pereira del PSG ma il nodo rimane Diawara

La Roma continua a cercare un centrocampista ma senza la cessione di Diawara difficilmente verrà acquistato in questa finestra di mercato. Nelle ultime ore è stato offerto Danilo Pereira del PSG

Che la Roma stia cercando di cedere Diawara e regalare un nuovo centrocampista a Mourinho non è una novità. Nelle ultime ore è stato offerto Danilo Pereira, proposto anche ad altre squadre di Serie A che però percepisce 2 milioni netti a stagione e senza l'uscita del guineano è un operazione di difficile riuscita. Il portoghese di proprietà del PSG è sceso in campo 21 volte in questa stagione ma il suo spazio potrebbe sensibilmente ridursi con l'arrivo in Francia di un altro centrocampista come Ndombele. Il portoghese sarebbe dunque un opzione, così come Xhaka, in caso di addio di Diawara che però salvo clamorose sorprese non arriverà prima di giugno. Tra oggi e domani è previsto un incontro tra l'agente del calciatore e la Roma per valutare le offerte arrivate a Trigoria ma la sensazione è che venga rimandato tutto all'estate.