Valencia vicina a chiudere l’operazione Moriba: previsto incontro Roma-Diawara

Il Valencia è alla costante ricerca di un centrocampista ma Diawara sembra ormai una pista piuttosto fredda. Dopo aver trattato Ndombele, gli spagnoli hanno chiesto informazioni per Moriba e van de Beek

Il Valencia continua la sua caccia al centrocampista centrale ma la pista che porta a Diawara sembra essere quasi del tutto abbandonata. Come riportato da Sky, il club spagnolo è sulle tracce di Ilaix Moriba, ragazzo molto promettente arrivato al Lipsia quest'estate dopo essere andato in scadenza di contratto con il Barcellona e votato miglior giovane di quest'edizione della Coppa d'Africa. Il classe 2003 ha accumulato solo 100 minuti giocati quest'anno dopo aver esordito lo scorso anno in blaugrana con delle ottime impressioni che lo avevano portato ad essere considerato tra i migliori talenti in circolazione. Il Valencia sta trattando con il club tedesco sulle cifre del trasferimento e l'accordo sembra ormai ad un passo con il calciatore che potrebbe essere in Spagna già domani. Gli spagnoli hanno anche chiesto informazioni per van de Beek, ma il centrocampista del Manchester United sembra intenzionato a rimanere in Premier League con il Crystal Palace in pole. Questo acquisto del Valencia sembra chiudere definitivamente le porte per un approdo di Diawara in terra spagnola. Il centrocampista di ritorno dalla Coppa d'Africa e , come riportato da Calciomercato.com, tra la giornata di oggi e quella di domani, il suo agente avrà un colloquio con la dirigenza giallorossa. All'ordine del giorno ci sarebbero le offerte arrivate per il ragazzo, principalmente da Venezia, Cagliari, Sampdoria e Fulham, che però hanno poco appeal nei confronti del ragazzo.