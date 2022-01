Roma, vacanze a Dubai per Abraham: con lui anche la fidanzata – FOTO

Lo Special One ha concesso a tutti quattro giorni di vacanza. L'inglese ne ha approfittato per un viaggio negli Emirati

Nel giorno del suo compleanno è stato Mourinho a fare un regalo ai suoi giocatori. Lo Special One, infatti, ha concesso a tutti quattro giorni di vacanza per staccare la spina in modo da ricaricare le pile in vista di un periodo che sarà fondamentale per la corsa Champions. I giallorossi ne hanno approfittato per raggiungere le mete più disparate. Abraham si è recato a Dubai insieme alla sua fidanzata Leah. Il numero 9 ha immortalato le sue prime ore in Arabia con foto e video dei luoghi più iconici della città. Dopo un momento di relax in un resort con piscina, non poteva mancare lo scatto in cima al Burj Kalifa, il grattacielo più alto mondo, con tanto di brindisi con la sua compagna. La ripresa degli allenamenti è in programma lunedì.