Festa per Mou, ma non arriva il regista in regalo

Si affievoliscono le speranze del tecnico di abbracciare un terzo rinforzo, dopo gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland–Niles

Cinque giorni al gong della finestra invernale di calciomercato e le manovre non sono ancora terminate, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Con il passare delle ore si affievoliscono le speranze di José Mourinho, che ieri ha festeggiato a Trigoria il suo 59esimo compleanno, di abbracciare un terzo rinforzo, dopo gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland–Niles. Il regista, che era l’obiettivo rimasto scoperto, arriverà, ma non a gennaio, dopo che diverse piste si sono complicate o sfumate, a partire da Boubacar Kamara del Marsiglia (a giugno lo attende la ricca offerta del Manchester Utd) e Tanguy Ndombele del Tottenham, ad un passo dal Valencia. Non rimane altro al gm Tiago Pinto che concentrarsi sulle uscite, facendo respirare il bilancio giallorosso, alleggerendolo da alcuni ingaggi non più funzionali al progetto. In primis Federico Fazio, che sta per dire sì alla proposta della Salernitana. Pronto per lui un contratto fino a giugno 2023, con il ragazzo disposto a rimanere in granata anche in caso di retrocessione nella serie cadetta. Da limare gli ultimi dettagli, tra ingaggio e fine rapporto con la Roma, ma la fumata bianca è attesa nelle prossime ore.