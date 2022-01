Shomurodov show in nazionale: doppietta in amichevole contro il Sud Sudan

Shomurodov sta tornando la migliore versione di se stesso. Dopo il gol al Lecce, l'uzbeko realizza una doppietta con la maglia della sua nazionale

Eldor Shomurodov torna protagonista con la maglia della nazionale uzbeka. Il numero 14 giallorosso ha messo a segno una doppietta in amichevole contro il Sud Sudan, realizzandone uno con un bellissimo gol di tacco per il vantaggio dell'Uzbekistan. Dopo un ottimo avvio di stagione, Shomurodov ha perso terreno a favore soprattutto di Felix Afena-Gyan, ma dopo il gol contro il Lecce in Coppa Italia e questa doppietta, sembra stia tornando quel calciatore ammirato con la maglia del Genoa che aveva convinto la Roma a sborsare circa 18 milioni di euro.