Carnevali (AD Sassuolo): “Domani le visite mediche di Ciervo”

Riccardo Ciervo è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Sassuolo. A confermarlo ci ha pensato anche Carnevali, amministratore delegato del club

La Roma è pronta a chiudere un'altra uscita. A fare le valigie in direzione Sassuolo, questa volta è Riccardo Ciervo, attaccante classe 2003 fino ad oggi in prestito alla Sampdoria. A margine dell'Assemblea di Lega svolta questa mattina, l'amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali, ha parlato proprio del trasferimento imminente del ragazzo: "Ciervo è in arrivo? Sì e credo già domani svolgerà le visite mediche”. La formula del trasferimento è quello del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 2 milioni di euro. Nel contratto non sarà presente un diritto di recompra ma la Roma manterrà il 25% della futura rivendita di una cessione fino a 10 milioni, del 20% se superiore a 10 milioni. L'attaccante nato a Latina ha collezionato sin qui 12 presenze tra Serie A e Coppa Italia, accumulando però solo 294 minuti giocati.