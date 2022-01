Dopo Diawara il Valencia è interessato anche a Carles Perez

Pinto e gli spagnoli ne hanno parlato a margine dell'affare per il guineano poi sfumato

I calciatori della Roma continuano a far gola in Spagna. Secondo il sito spagnolo 'Eldesmarque.com', il Valencia avrebbe messo nel mirino per questa sessione di mercato Carles Perez. L'esterno giallorosso sarebbe un'alternativa alla trattiva che gli iberici stanno portando avanti per Brian Gil del Tottenham. Il problema, come per Diawara, sarebbe legato alla formula in quanto l'esterno sarebbe stato chiesto in prestito secco fino a fine stagione. L'operazione risulta dunque complicata anche perché Carles Perez non sembra dispiacere a Mourinho nonostante lo scarso minutaggio concesso all'esterno. Pinto e il Valencia ne hanno parlato a margine dell'affare per il guineano poi sfumato. Altro obiettivo degli spagnoli è Castillejo del Milan.