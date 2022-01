Roma, previsto incontro con Diawara. Ma non c’è aria di addio

Un ultimo tentativo per capire se c’è uno spiraglio per la cessione già a gennaio, ma il guineano è intenzionato a restare

Amadou Diawara torna a Roma, e a meno di sorprese ci resterà almeno fino a giugno. Il guineano, reduce da una coppa d’Africa deludente con la sua Guinea, dopo la video chiamata a Mourinho per gli auguri è atteso da un confronto con la società prima di rimettersi a lavoro. Tra oggi e domani a Trigoria è previsto un incontro con il procuratore Daniele Piraino e probabilmente lo stesso Diawara. Un ultimo tentativo per capire se c’è uno spiraglio per la cessione già a gennaio. Difficile. Perché finora i feedback ricevuti dall’entourage del giocatore sono sempre gli stessi e portano a rifiuti. Almeno ai club che sono rimasti in fila. E quindi Venezia, Cagliari, Sampdoria e Fulham. Svanite le piste Torino e Valencia, che se non altro potevano avvicinarsi ai 2,2 milioni più bonus fino al 2024 che percepisce il centrocampista nella capitale. A Diawara sarà ribadito che con Mourinho avrà poche possibilità di giocare. Ma sono i fatti a dirlo: una sola presenza da titolare in questi sei mesi. Difficilmente il numero cambierà di molto considerato anche l’arrivo di Oliveira. Una eventualità che non spaventa Amadou ormai convinto a voler restare almeno fino a giugno. In caso di (improbabile) cambiamento di idea allora Pinto si butterebbe a capofitto su un possibile colpo last minute. Alla finestra resta Xhaka mentre si sono allontanati ormai Kamara e Ndomebele