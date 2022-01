Caccia al regista, la pista Xhaka riprende quota. Decisivo Diawara

Pinto deve piazzare il guineano per lanciare l’assalto allo svizzero in crisi con l’Arsenal Ma il centrocampista costa: 20 milioni circa

Tutto ruota attorno ad Amadou Diawara, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. È lui, infatti, l’ago della bilancia di questa ultima parte del mercato di riparazione giallorosso, con il g.m. Tiago Pinto che oggi incontrerà a Milano Daniele Piraino (l’agente del centrocampista guineano) per capire come impostare un futuro altrove. La cessione di Diawara non sarà però facile, anche a causa di un ingaggio alto (2,2 milioni di euro) per le squadre che in Italia hanno manifestato interesse (Venezia, Cagliari e Sampdoria). Quella cessione, però, è fondamentale per aprire le porte al colpo last minute della Roma. Che, proprio in queste ultime 24 ore è tornata a riflettere sulla possibilità di portare a casa Granit Xhaka, il centrocampista svizzero dell’Arsenal che così a lungo aveva inseguito la scorsa estate, prima e durante l’Europeo 2020. Mourinho, infatti, ha rimarcato anche ultimamente come alla Roma manchi ancora un regista, quello che – appunto – aveva chiesto esplicitamente appena sbarcato in giallorosso. Giocando con il centrocampo a tre, Mou avrebbe così le coppie, con sei giocatori: Cristante e Xhaka come registi, Pellegrini, Mkhitaryan, Veretout e Oliveira come mezzali. Ma perché Xhaka è tornato prepotentemente in auge? Prima di tutto perché nella mente di Mourinho resta il giocatore ideale per ricoprire quel ruolo. E poi perché il suo presente all’Arsenal non è così roseo come il passato. Xhaka ha infatti rotto da tempo con la piazza, intesa come tifoseria, che lo ha beccato spesso e volentieri negli ultimi mesi. Da un po’ ha anche perso la fascia di capitano, che ora è sul braccio di Aubameyang o – in sua assenza – su quello di Lacazette. Xhaka, tra l’altro, non ha neanche un rapporto solidissimo con Arteta, il tecnico spagnolo dei Gunners.